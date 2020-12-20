2020/12/20 | 10:34 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف انطلاق الصفحة الأولى من المرحلة الرابعة لعمليات الوعد الصادق في المحافظة وقال في بيان تلقت 7sky نسخة منه : إن الصفحة الأولى من المرحلة الرابعة لعمليات الوعد الصادق انطلقت من محورين .

وأشار ” إن المحور الأول يتكون من مناطق مدينة القرنة والدير والماجدية والكرمة ” والمحور الثاني يتكون من مناطق الفاو والسيبة وأبو الخصيب إضافة إلى مناطق الزبير وسفوان وجبل السنام “

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قيادة عمليات البصرة تعلن انطلاق الصفحة الأولى من المرحلة الرابعة لعمليات الوعد الصادق في المحافظة 7 SKY TV.

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