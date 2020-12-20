منظمة الصحة العالمية تعلق على السلالة الجديدة من كورونا في بريطانيا

2020/12/20 | 10:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت منظمة الصحة العالمية، في تعليقها على تقارير عن سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، إنها على اتصال وثيق بسلطات هذه الدولة.

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