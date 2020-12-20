مجلس الوزراء يستكمل اليوم جلسته الاستثنائية لمناقشة الموازنة

2020/12/20 | 10:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يستكمل اليوم جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 .

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