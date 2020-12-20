نائب : رواتب الموظفين خط احمر

2020/12/20 | 10:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- شدّدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الاحد، على ان رواتب الموظفين خط احمر, وان اعضاء مجلس النواب لن يقبلوا باستقطاع دينار واحد منها ولأي سبب كان.وقال، عضو اللجنة النائب منصور البعيجي، في بيان ،تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، انه “من غير المعقول ان يتم استقطاع رواتب الموظفين ويكونو كبش فداء […]

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