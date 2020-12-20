استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار

2020/12/20 | 10:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرت اسعار صرف الدولار بالارتفاع امام الدينار العراقي، اليوم الاحد، في اسواق العملة باقليم كوردستان.

وقال شوان هادي تاجر العملة في سوق السليمانية لـPUKmedia: مع افتتاح اسواق العملة ارتفع سعر صرف 100 دولار امام الدينار العراقي العراقي الى 143 الف و500 دينار.

واضاف: ان اسعار باقي العملات امام الدينار العراقي على الشكل التالي:

100 باون = 192.250 دينار.

100 يورو = 174.500 دينار.

100 ليرة تركية = 19 الف دينار.

100 الف تومان ايراني = 6 آلاف دينار.

PUKmedia خاص

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