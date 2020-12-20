المفوضية تكشف عن عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات

2020/12/20 | 10:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – محمد الطالبي

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، عن عدد طلبات تسجيل الأحزاب السياسية للمشاركة في الانتخابات

وقالت الناطق باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إجمالي عدد طلبات تسجيل الاحزاب السياسية بلغ (427) طلباً، إذ تم منح اجازات تأسيس لـ ( 231) حزباً سياسياً، أما عدد طلبات التسجيل للاحزاب ( قيد التأسيس) بلغ ( 80) طلباً".

وأضافت أن "عدد طلبات تسجيل الاحزاب المرفوضة بقرارات مجلس المفوضين بلغت (99) طلباً ، لأسباب مختلفة منها، عدم اكمال الأوليات المطلوبة أو متأخر عن المدة المحددة للتسجيل و ذلك استناداً لأحكام المادة ( 12/أولاً ) من قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015".

وأشارت إلى أن "طلبات تسجيل الأحزاب التي تقدمت بسحب طلبها بلغ (17) طلباً".

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