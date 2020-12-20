"لا أئمة يدفنوننا".. الصين تطارد الأويغور حتى في موتهم

2020/12/20 | 10:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاتزال الصين انتقادات دولية شديدة لقمعها الأقليات في البلاد وعلى رأسهم أقلية الأويغور المسلمة، وذلك مع تواتر التقارير التي تتحدث عن وقوع انتهاكات منهجية بحق ذلك ابناء ذلك المجتمع المحلي.

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