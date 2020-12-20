سفير العراق في انقرة: 750 شركة تركية تعمل في العراق

2020/12/20 | 10:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السفير العراقي في تركيا حسن

الجنابي، عن وجود اكثر من 750 شركة تركية

تعمل في العراق، لافتاً الى أن حجم

التبادل التجاري بين بغداد وانقرة

تجاوز الـ16 مليار دولار.

وكتب الجنابي على صفحته في موقع فيسب

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