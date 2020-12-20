2020/12/20 | 10:40 - المصدر: عراقي نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عراقي نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: مفوضية الانتخابات: منح 231 حزباً إجازة تأسيس) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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