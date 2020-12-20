نائب: ارتفاع الدولار عملية منظمة ومقصودة .. تقف خلفه شخصيات

2020/12/20 | 10:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغدادافاد النائب عن كتلة الصادقون النيابية فاضل جابر الفتلاوي ، الاحد ، ان تسريب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي قبل عرض الموازنة على البرلمان مقصود، مؤكدا أن هذا الأمر منظم وتقف خلفه شخصيات.وقال الفتلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “عملية تسريب ارتفاع أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي مخطط له لجس نبض الشارع العراقي”، مبينا أن “الهدف من وراء ارتفاع الدولار التأثير سلبا على واقع ذوي الدخل المحدود وشريحة الفقراء”.وأضاف أن “تحديد سعر الصرف ب 1450 طريقة غير مدروس من قبل الجهات المختصة ويراد منها تجويع الشرائح الفقيرة”، داعيا السلطة التشريعي الى “الوقوف بوجه أي محاولات من شأنها تذكر العراقيين بعودة فترة الحصار الاقتصادي ابان تسعينيات القرن الماضي”.وطالب الفتلاوي بــ”استدعاء ومحاسبة الجهات التي عملت على تسريب موازنة 2021 قبل إقرارها وإرسالها إلى مجلس النواب”.وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حامد عباس اعتبر، امس السبت، رفع سعر بيع الدولار في الأسواق العراقية بأنه نتاج غياب السياسة الاقتصادية الحقيقية المنقذة.



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