رسميا.. سعر صرف الدولار الجديد يدخل حيز التنفيذ

2020/12/20 | 10:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الدولار الأميركي

فوتو: ارشيف

منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن البنك المركزي العراقي، الأحد، ان سعر الصرف الجديد دخل حيز التنفيذ في الأسواق المحلية، وفقا لرصد مختصين.

وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي، صباح اليوم، 20 كانون الأول 2020، في بورصة الكفاح ببغداد 145,500 دينار، حيث بدأ البنك المركزي العراقي، بتطبيق قرار رفع سعر الدولار أمام الدينار.

من جانبه أفاد صاحب صيرفة تعامل مع البنك المركزي صباح اليوم، ان "البنك المركزي باع لشركات الصرف، الدولار بالسعر المقر جديدا، وهو 1460 دينارا للدولار الواحد، أي أن الـ 100 دولار بـ 146 ألف دينار".

وكان البنك المركزي العراقي، أصدر يوم أمس بيانا اعلن فيه رسميا تغيير سعر صرف الدولار، حيث جاء في بيان له انه "خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام، جرت مداولات مكثفة مع رئيس الوزراء ووزير المالية والسلطة التشريعية، بشأن الوضع الاقتصادي عموما والأزمة المالية التي تمر بها المالية العامة بسبب انخفاض أسعار النفط وإنتاجه والتحديات الاقتصادية والصحية، كما عقد مجلس إدارة البنك المركزي عددا من الاجتماعات استضاف في بعضها وزير المالية لذات الغرض".

وتابع انه قرر تعديل سعر صرف العملة الأجنبية وكما يلي:

1450 دينار لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية

1460 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف

1470 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور.

ر.إ

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