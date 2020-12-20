مجلس الوزراء يستكمل اليوم جلسته الاستثنائية لمناقشة قانون الموازنة

2020/12/20 | 10:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استأنف مجلس الوزراء، اليوم الأحد، جلسته الاستثنائية لمناقشة الموازنة المالية لعام 2021.وذكر بيان رسمي، أن “مجلس الوزراء استأنف اليوم جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021”.

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