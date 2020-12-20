مجلس الوزراء يستكمل اليوم جلسته الاستثنائية لمناقشة موازنة 2021

2020/12/20 | 10:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يستكمل مجلس الوزراء، اليوم الاحد، جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 .

وكان المجلس قد بدأ امس بمناقشة الموزانة، حيث تقرر رفع سعر صرف الدولار الى 145 الف دينار مقابل 100 دولار.

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