القبض على منفذي جريمة اغتيال عضو لجنة التعويضات في الديوانية

2020/12/20 | 10:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على منفذي جريمة اغتيال عضو لجنة التعويضات في محافظة الديوانية.وقالت الوكالة في بيان، انه “بعد أن حدثت جريمة اغتيال المجنى عليه نصير كاظم الاوسي عضو لجنة التعويضات لضحايا الارهاب في محافظة الديوانية، على الفور تم تشكيل فريق مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الديوانية وبعد تكثيف الجهد الاستخباري تم القاء القبض على متهمين اثنين منفذي عملية الاغتيال”.وأضافت انه “من خلال التحقيقات الاولية معهما اعترفا قيامهما بجريمتهما وكان الدافع من وراء ذلك مادياً”، مؤكدة انه “تم تدوين اقوالهما واحالتهما للقضاء لينالا جزائيهما العادل”.

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