طقس صحو الى غائم جزئيا غدا وبعده.. ممطر الاربعاء

2020/12/20 | 11:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا الى غائم جزئيا ..ممطرا الاربعاء بدرجات حرارة منخفضة.وذكر بيان للهيئة :" ان طقس المنطقة الوسطى سيكون يوم غد الاثنين صحوا مع قطع من الغيوم و ضباب يزول تدريجيا .والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم وفي الضباب الخفيف ( 2-4 )كم ".وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحوا مع قطع من الغيوم ، كما يتشكل ضباب صباحا يزول تدريجيا ،والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (05-10 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم وفي الضباب (2-4 )كم واحيانا اقل من 1000متر.وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحوا مع قطع من الغيوم ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم .وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 5 مئوية والعظمى 14 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في السليمانية 2 مئوية واعلاها في البصرة 11 مئوية ، وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك 12 مئوية واعلاها في الناصرية والمثنى 17 مئوية.وتبقى الاجواء على حالها يوم الثلاثاء المقبل بعموم المناطق ..طقسا وحركة رياح ودرجات حرارة.اما طقس يوم الاربعاء المقبل فسيكون في المنطقة الوسطى غائما جزئيا الى غائم ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم .وفي المنطقة الشمالية يكون غائما مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا ، مع تساقط ثلوج على الاقسام الجبلية ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم وفي المطر (3-5 )كم .وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائما جزئيا وغائما احيانا مع فرصة لتساقط زخات مطر .والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم وفي المطر (3-5 )كم .وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتبقى على حالها في المنطقة الشمالية./انتهى3

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