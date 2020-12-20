البنك المركزي يبلغ المصارف رسميا برفع حول سعر صرف الدولار

2020/12/20 | 11:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أبلغ البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، المصارف المجازة رسمياً برفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.وبحسب وثيقة من المصرف موجهة إلى المصارف المجازة، جاء فيها، إن “سعر شراء الدولار من وزارة المالية سيكون بـ1450 دينارا للدولار الواحد، و1460 دينارا سعر البيع للمصارف من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية، فيما سيكون شعر بيع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية إلى المستفيد النهائي بسعر 1470 دينارا للدولار الواحد”.

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