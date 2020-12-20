2020/12/20 | 11:19 - المصدر: عين العراق

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الأحد 20 ديسمبر 2020 | 11:16 صباحاً

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نائب: قرار رفع سعر الصرف خطوة كارثية تضر باصحاب الدخل المحدود

اكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، طه حمه امين، صعوبة موافقة مجلس النواب على تخفيض رواتب الموظفين او مخصصاتهم.



وقال امين لوسائل إعلام كردية : ان ارتفاع سعر الدولار وانباء تخفيض رواتب او مخصصات الموظفين قرارات لن يقبل بها مجلس النواب وسيرفضها بالتاكيد.



واضاف: ان قرار رفع سعر صرف الدولار امام الدينار من قبل البنك المركزي خطوة كارثية وتضر كثيرا باصحاب الدخل المحدود وستكون له تاثيرات سلبية كبيرة جدا على المواطنين.



واوضح: ان اغلب الكتل النيابية ترفض هذا القرار وكما ترفض اي محاولة لتخفيض رواتب الموظفين، كما ان بعض الكتل النيابية طلبت خلال جلس يوم امس باقالة حكومة الكاظمي على خلفية قرار رفع سعر صرف الدولار.



هذا وكان مجلس النواب قد ناقش خلال جلسته التي عقدها يوم امس السبت، المطالبة بعقد مؤتمر اقتصادي موسع يحضره خبراء ومختصين في الشأن الاقتصادي يسهم في ايجاد الحلول والبدائل لسياسة مالية رصينة وتخفف العبء على المواطنين، والدعوة الى استضافة رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي في جلسة خاصة للوقوف على اسباب صعود سعر صرف العملة الرسمي وتداعياته على معيشة المواطن العراقي، والمطالبة بعدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين.



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