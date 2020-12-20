بدر: تأخر ارسال الموازنة سيعرض الحكومة للمساءلة البرلمانية

2020/12/20 | 11:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..اكد رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، الأحد، أن البرلمان لديه تخوف من عدم ارسال موازنة 2021 للعام المقبل الى البرلمان، محذرا من مساءلة الحكومة برلمانيا حول سبب تأخر وصول الموازنة .وقال الكعبي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس النواب لديه تخوف من الحكومة بعدم إرسال موازنة 2021 للعام المقبل والتي ينتظر البرلمان وصولها خلال الانتهاء من مناقشتها داخل مجلس الوزراء اليوم”.وأضاف أن “الشعب العراقي يتصور أن من يؤخر اقرار الموازنة هو مجلس النواب وليس مجلس الوزراء”، مشيرا إلى أن “مجلس النواب لديه تخوف من إرسال موازنة ملغومة بمواد كارثية وفي وقت محرج”.ولفت الكعبي إلى أن “مجلس النواب يعتزم مساءلة حكومة الكاظمي في حال لم تصرف رواتب شهر كانون الثاني للموظفين”.وكانت اللجنة القانونية النيابية حذرت في وقت سابق، من استمرار التأخير في إرسال الموازنة للعام المقبل، عادة التأخير يؤشر خللا فادحا وتقصير في التزاماتها بالتوقيتات الدستورية.



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