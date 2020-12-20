15 قتيلا وجريحا بتفجير بالعاصمة الأفغانية كابول

2020/12/20 | 11:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..قتل تسعة أشخاص وأصيب ستة آخرون على الأقل جراء انفجار قوي دوى اليوم الأحد في العاصمة الأفغانية كابول.ونقلت قناة “طلوع نيوز” الأفغانية عن مصادر أمنية تأكيدها أن الانفجار الذي وقع في ميدان سبين كالاي استهدف سيارة النائب البرلماني حاج خان محمد وردك، لافتة إلى أن النائب نجا من الهجوم.وأكدت وزارة الداخلية الأفغانية نشوب حريق في ثلاث سيارات في المنطقة نفسها، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار تسبب في ذلك.



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