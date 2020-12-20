2020/12/20 | 11:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل: مفوضية الانتخابات: منح 231 حزباً إجازة تأسيس) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل: مفوضية الانتخابات: منح 231 حزباً إجازة تأسيس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).