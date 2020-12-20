العبيدي: الصدر سيضغط لازالة المعوقات بشكل سريع للعمل بميناء الفاو

2020/12/20 | 11:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد المتحدث باسم رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، الشيخ صلاح العبيدي، اليوم الأحد، أن المشاركة في البيت الشيعي لا تعني العودة للطائفية بل تجاوزها، فيما اشار الى ان السيد الصدر سيضغط لازالة المعوقات لإرساء العمل بشكل سريع بميناء الفاو.وقال العبيدي في تصريح صحفي، إن ” دعوة السيد الصدر للملمة البيت الشيعي لاقت ردوداً …

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