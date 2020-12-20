كورونا جديدة.. تغلق الأجواء بين بريطانيا وهولندا وتلغي اعياد الميلاد

2020/12/20 | 11:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليقررت هولندا حظر استقبال رحلات جوية تقل مسافرين من المملكة المتحدة، اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك بعدما اكتشفت بريطانيا سلالة جديدة من فيروس كورونا.وقالت الحكومة الهولندية، في بيان صباح الأحد، إن حظر السفر سيظل ساريا حتى الأول من كانون الثاني/ يناير، مضيفة أنها تتابع التطورات، وتدرس فرض إجراءات إضافية تتعلق بوسائل السفر …

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