2020/12/20 | 11:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، اليوم الأحد، إن مجلس النواب، لن يمرر فقرة استقطاع رواتب الموظفين، في حال إدراجها في موازنة العام 2021.وقال البعيجي في بيان، أن “الحكومة توجهت الى ابسط واسهل الحلول بعملية الاصلاح وهي رفع سعر الدولار واستقطاع رواتب الموظفين في موازنة العام المقبل التي لن نمررها اذا كان فيها استهداف للموظفين واستقطاع لرواتبهم بهذه الطريقة التعسفية” .وأضاف، أن “أغلب الموظفين في البلد رواتبهم متدنية جدا ولا تتجاوز الـ 500 ألف دينار شهريا، وفي حال استقطاع اي مبلغ منها يتعرض الموظف البسيط الى كارثة اقتصادية لذلك على الحكومة ان تراجع قراراتها فيما […]

ظهرت المقالة البعيجي: لن نمرر الفقرة الخاصة برواتب الموظفين في الموازنة أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البعيجي: لن نمرر الفقرة الخاصة برواتب الموظفين في الموازنة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البعيجي: لن نمرر الفقرة الخاصة برواتب الموظفين في الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).