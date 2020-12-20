البرلمان يتوعد باخراج المحتل الامريكي سياسيا لـ”رد الجميل” للقادة الشهداء

2020/12/20 | 11:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ، الأحد، أن من الواجب الشرعي والأخلاقي يحتم علينا اخراج المحتل البغيض من الاراضي العراقية ، مشيرة الى ان مهندس الانتصارات استطاع ان يفشل المخططات الخارحية الرامية الى تقسيم العراق .وقالت نصيف في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حادثة استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ورفاقه لن تمر دون رد الجميل بإخراج المحتل الامريكي البغيض من العراق”.وأضافت أن “ الحشد الشعبي سيمضي بما بدأ به مهندس الانتصار الذي استطاع إيقاف المشاريع الخارجية والدولية الرامية الى تقسيم العراق”، منوهة إلى انه “اكراما لاستشهاد المهندس ورفاقه اتخذ مجلس النواب قرار ملزما للحكومة السابقة والحالية بجدولة القوات الأجنبية دون أي تسويف أو مماطلة” .وأشارت نصيف إلى أن “السلطة التشريعية ستتابع عن كثب لعمل السلطة التنفيذية في مابتعلق بقرار مجلس النواب بإنهاء الوجود الأمريكي البغيض على الأراضي العراقية”.



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