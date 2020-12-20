حشد العتبات يصل الحدود العراقية بـ’عملية استباقية’ واسعة

2020/12/20 | 11:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت فرقة الإمام علي القتالية المنضوية تحت قيادة حشد العتبات، الأحد، تنفيذ عملية أمنية في عمق الصحراء بمحافظة النجف وصولا إلى الحدود العراقية - السعودية.

وقالت الفرقة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 كانون الأول 2020)، إنه "بناء على معلومات استخباراتية، فرقة الامام علي بدأت بتنفيذ عملية استباقية مشتركة في عمق الصحراء وصولا للحدود العراقية السعودية، وذلك في محور بادية النجف".

وأضاف، أن "العملية الاستباقية المشتركة مع قيادة شرطة محافظة النجف والشرطة الاتحادية، جاءت بناءً على معلومات استخباراتية، وشملت تفتيش مساحة تقدر بـ 200 ألف كيلو متر مربع بعمق 170 كيلو مترا في الصحراء، وضمت مناطق الخناك واللصف ومقبرة الأربعية والبريت ومحيط مطار غليصان، فضلا عن ناحية شبجة وصولا للحدود العراقية السعودية"، مؤكدا أن "العملية حققت كافة الأهداف المرجوة".

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