2020/12/20 | 11:36 - المصدر: سفن سكاي

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



البنك المركزي يوجه بالاعتماد على اسعار صرف الدولار الجديد 7 SKY TV.

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