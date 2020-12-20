أسعار الدولار في العراق اليوم بعد قرار البنك المركزي

2020/12/20 | 11:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أرتفعت أسعار صرف الدولار، في العراق، اليوم الأحد، بعد قرار البنك المركزي العراقي برفع سعر الصرف.

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