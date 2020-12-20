دانة غاز تسجّل معدلا قياسيا لإنتاج الغاز من حقل بإقليم كوردستان

2020/12/20 | 11:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة دانة غاز، اليوم الأحد، تسجيل معدل قياسي لإنتاج الغاز من محطة خورمور لمعالجة الغاز في إقليم كوردستان التابعة لائتلاف شركات بيرل بتروليوم وبمعدل 430 مليون قدم مكعب قياسي يومياً بتاريخ 15 كانون الأول 2020.

وبلغ معدل إنتاج الغاز خلال الربع الأخير من عام 2020، 400 مليون قدم مكعب يوميًا، بزيادة قدرها 8% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019.

كما أعلنت الشركة عن استئناف أعمال التوسعة في مشروع إنشاء أول خطوط معالجة الغاز والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 250 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً في محطة "خورمور" بإقليم كوردستان.

وقد تم تعليق أعمال التوسعة خلال شهر مارس الماضي وذلك نتيجة للقيود المفروضة جراء تفشي جائحة كوفيد-19.

وتلتزم كافة الأطراف المشاركة في المشروع التزاماً تاماً بتنفيذ هذا المشروع في أسرع وقت ممكن مع المحافظة على أعلى درجات الأمن والسلامة.

وتتوقع شركة دانة غاز الانتهاء من الأعمال الإنشائية وبدء انتاج الغاز في الربع الأول من عام 2023، كما تنظر الشركة في الخيارات المتاحة لتقليص الجدول الزمني لهذا المشروع.

الفواتير المستحقة

وبموجب التزام حكومة إقليم كوردستان بمراجعة الفواتير المستحقة من ديسمبر 2019 إلى فبراير 2020، والبالغ مجموعها 30 مليون دولار والتي لم يتم تسديدها في الميعاد.



أشارت دانة غاز إلى استلام بيرل بتروليوم لمقترح من حكومة الإقليم لتسديد جميع المتأخرات خلال عام 2021 مع تجاوز أسعار خام برنت حاجز الخمسين دولار.

ويواصل ائتلاف "بيرل بتروليوم" تعاونه البنّاء مع حكومة إقليم كوردستان بشأن هذه المسألة لضمان تسديد المستحقات في الوقت المناسب.



وتواضب حكومة إقليم كوردستان على تسديد المستحقات بصورة منتظمة وعلى شكل دفعات شهرية منذ مارس 2020.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: "تواصل عملياتنا المشتركة في بيرل بتروليوم تسجيل أرقام قياسية جديدة فيما يتعلق بالإنتاج مع المحافظة على أعلى مستويات الصحة والسلامة والأمن والبيئة، مما يؤكد رجاحة استراتيجيتنا طويلة الأجل في التركيز على تطوير حقولنا عالمية المستوى في إقليم كوردستان.

وتوجه ألمان وارد بالشكر إلى "حكومة إقليم كوردستان التي تدعمنا بشكل كبير، خاصةً بعدما منحتنا الضوء الأخضر لاستئناف أعمال التوسعة ضمن بروتوكولات وضوابط صحية صارمة".

وأشار إلى أن "ذلك يعمل على إزالة عقبة كبيرة من أمامنا ويضعنا على الطريق للبدء بإنتاج الغاز في الربع الأول من عام 2023".

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