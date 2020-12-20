"الشعر والحرية" لشاخوان صديق في ندوة باربيل

2020/12/20 | 11:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت مكتبة السلام باربيل امس السبت، ندوة للأديب والمترجم شاخوان صديق من محافظة السليمانية.

وقد أقيمت الندوة في مقر مكتبة تفسير، نظرا لغلق مكتبة السلام.

وحضر الندوة نخبة من المثقفين والأكاديميين والأدباء، وبهذه المناسبة تحدث مقدم الندوة الأديب صابر رشيد، عن حياة الأديب شاخوان من محافظة السليمانية واعطى نبذة مختصرة عن حياته، وبعدها.

وتحدث الأديب شاخوان صديق عن كتابه الشعر والحرية والكتاب هو مجموعة حوارات عن الشعر والحرية أجريت مع مجموعة شعراء ، وخاصة عن المفكر الأديب الكبير من محافظة السليمانية الدكتور ريبوار سويلي، وعن تعاون الأديب الشاعر علي عثمان من محافظة السليمانية الذي كما قال مؤلف الكتاب شاخوان أنه ساعده في مجال الترجمة وعن الشخصيات في الرواية والرؤى في مضمون كتابة الرواية ومجموعة اتجاهات

للرواية العالمية.

وساهم الأديب علي عثمان بحضوره في الندوة في إبداء وجهة نظره في الكتاب والمؤلف وتناول واقع الثقافة والأدب الكوردي، وأكد غيره من الذين تمت مداخلاتهم عن كيفية ترويج الأدب والثقافة الكوردية في مجتمعات أخرى من أجل التعرف على الأدب الكوردي، ومن خلال الندوة جرت مداخلات من قبل الحضور في إبداء وجهات نظرهم في الواقع الثقافي والأدبي التحدث من خلال الميكرفون..



وفي ختام الندوة قام الكاتب بتوقيع الكتاب وتوزيعه على الحضور.

PUKmedia زيد محمود

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