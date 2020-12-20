ترامب ينفي اللجوء الى الاحكام العرفية من اجل تغيير نتائج الانتخابات

2020/12/20 | 11:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الأحد، اللجوء لفرض القوانين العرفية في البلاد من أجل تغيير نتائج الانتخابات.وقال ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: “القانون العرفي= أخبار مضللة… كما تعلمون تغطية سيئة”، على حد قوله.وفي سياق … Readmore

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