ائتلاف النصر يعلن رفضه رفع سعر صرف الدولار ولا يقبل الحلول الترقيعيه

2020/12/20 | 11:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ائتلاف النصر رفضه لقرار رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار كحل لتجاوز العجز في الموازنة.وأكد القيادي في الائتلاف عقيل الرديني أن هذا القرار كان مقترحا مطروحا قبل الازمة المالية في البلاد من اجل استخدام الأموال الناتجة عن فرق … Readmore

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