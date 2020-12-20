الاستثمارات الاجنبية تنمو 71% في ايران

2020/12/20 | 11:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن مكتب الاحصاء والبيانات في وزارة الصناعة والتجارة والمعادن الايرانية عن نمو توظيف الاستثمارات الاجنبية 71.2 بالمئة في 8 شهور فترة 20 مارس/آذار حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.وأوضح المكتب فی بیان اليوم الاحد، بانه تم اعتماد 55 مشروعا استثماريا في قطاعات الصناعة والتجارة والمعادن ارتفاعا عن 55 مشروعا في الفترة المناظرة 2019.وأشار أن حجم الاستثمارات الاجنبية المعتمدة في الشهور الثمانية سجلت 1.022 مليار دولار صعودا عن 597 مليون دولار المحققة في السنة الماضية.



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