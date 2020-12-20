الهنداوي: رسوم تسجيل الأحزاب لا تذهب للمفوضية

2020/12/20 | 11:41 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، اليوم الأحد، أن رسوم تسجيل الأحزاب 25 مليون دينار، لاتذهب للمفوضية، بل لجهات أخرى.وقال الهنداوي في تصريح صحفي، إن “دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، المسؤولة عن تسجيل الأحزاب من خلال تطبيق منشور على موقع المفوضية، ووفق شروط محددة”.وأضاف أن “دائرة الأحزاب تستوفي من الحزب السياسي رسوماً تبلغ 25 مليون دينار عراقي، ليست للمفوضية، بل تذهب للمساءلة والعدالة والمعاملات الاخرى”.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كشفت في وقت سابق من اليوم الاحد،عن عدد طلبات تسجيل الأحزاب السياسية للمشاركة في الانتخابات.

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