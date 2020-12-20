الحشد يشرع بعملية أمنية لتطهير

2020/12/20 | 11:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]شرعت قوات الحشد الشعبي، الأحد، بعملية تفتيش وتطهير بمنطقة نفط خانة في محافظة ديالى.

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