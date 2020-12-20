أنا الإنسان، أنا الوطن: قصةُُ حياة 5 - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

2020/12/20 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي 4- الإنسان ذو الشخصية الاجتماعية بسبب الشخصية الاجتماعية، بدأت تتوارى عن النظر المساواة الطبيعية الفطرية بين البشر، بعد أن أصبحت قيمة الإنسان تقاس بقيمة ما يستطيع تقديمه للمجموعة أكثر من قيمته الذاتية المجردة الخام كإنسان طبيعي.



على سبيل المثال، تخيلوا المعاملة التي توليها مجتمعاتنا اليوم للعالم النووي أو عالم الفضاء مقارنة بالشخص العادي، أو المميزات الاجتماعية التي يحظى بها مشاهير الطب أو ......





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