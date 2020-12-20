مواجهة المد النيوليبرالي في أمريكا اللاتينية - مصطفى عبد الغني

2020/12/20 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_عبد_الغني ترجمة مصطفى عبد الغنيانتشرت موجةٌ من النضالات الشعبية مؤخرًا في أمريكا اللاتينية لمواجهة المد النيوليبرالي، كان أبرزها فوز “الحركة من أجل الاشتراكية” في بوليفيا بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة، والتصويت بأغلبية ساحقة في استفتاء أكتوبر الماضي في تشيلي لانتخاب لجنة لإعادة كتابة الدستور.وانتشرت موجات احتجاج شعبية ناجحة أيضًا مثل الاحتجاجات النسوية في المكسيك، والاحتجاجات المن ......





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