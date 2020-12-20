رأس المال: الفصل الثالث والعشرون (84) القانون العام للتراكم الرأسمالي 2 - كارل ماركس

2020/12/20 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس 2) الانخفاض النسبي للجزء المتغير من رأس المال في مجرى التراكم والتركز الذي يرافقهاعتبر الاقتصاديون أنفسهم، أن لا الحجم الفعلي للثروة الاجتماعية، ولا مقدار رأس المال المكتسب أصلا، يقود إلى ارتفاع الأجور، فما يرفع هذه الأخيرة ليس إلا استمرار نمو التراكم، ودرجة سرعة هذا النمو (آدم سميث، [ثروة الأمم Wealth of Nations]، الكتاب الأول، الفصل الثامن).



لقد درسنا، حتى الآن، طوراً خاصاً واحدا ......





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