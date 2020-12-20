بالصور… الكساد يضرب “الاسواق الكبرى” في بغداد بالتزامن مع ارتفاع صرف الدولار

2020/12/20 | 11:46 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

يبدو ان الكساد ضرب الاسواق الكبرى في العاصمة العراقية بغداد سريعاً جداً، وبالتزامن مع اول ايام رفع سعر صرف الدولار امام الدينار بشكل رسمي.

وتوضح صور انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي خلو اسواق الشورجة وجميلة من المتبضعين، حيث يعتبران من اكبر الاسواق في العراق والمصدر الاول للتبضع بالجملة لجميع السلع.

وارتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، فيما استقرت الاسعار في إقليم كوردستان اليوم الاثنين 20 كانون الاول 2020 .

وقال مراسل يس عراق، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 145500 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 146000 دينار مقابل 100 دولار.

ويعد يوم الاحد من كل اسبوع في بغداد هو من اكثر الايام ازدحاما واقبالا على هذه الاسواق الكبرى لتسوق المواطنين للمحال التجارية واقبال التجار لشحن واستلام شحنات البضائع للمحافظات والاقضية والنواحي خارج وداخل العاصمة، لكن ماشهدته اليوم يوضح التأثر الكبير لسعر الدولار المرتفع مطلع الاسبوع وفقا لبيان البنك المركزي الاخير.

وفي حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد مساء يوم امس السبت 140000 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 147000 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 144000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا حيث تراجع الاقبال عليه في اسواق اربيل وبلغ سعر البيع 143000 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 141000 لكل مائة دولار امريكي.

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