خبير اقتصادي: قرار خفض قيمة الدينار سينعكس سلبا على المواطن العراقي

2020/12/20 | 11:46 - المصدر: NRT عربية

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أموال في مصرف عراقي

فوتو: ارشيف

منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أثار قرار الحكومة العراقية بشان رفع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار، ردود فعل واسعة حيث أفاد خبراء اقتصاد ان القرار سيكون له انعكاسات سلبية على المواطن.

وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، في تصريح لموقع "الحرة" الأميركي، اليوم الأحد، 20 كانون الأول 2020، إن "هذه القرارات ويضاف إليها قرار خفض قيمة العملة ستكون لها انعكاسات سلبية على المواطن والاقتصاد على حد سواء"، مبينا ان "خفض قيمة العملة بنسبة 20%، فيما السوق المحلية تعتمد بنسبة 85% من احتياجاتها على السلع المستوردة، فهذا يعني أن الأسعار سترتفع بأكثر من 20%وربما إلى نحو 30%".

وتابع انه "يضاف لهذا كله زيادة الاستقطاعات في رواتب الموظفين، الذين يعتبرون المحرك الرئيسي للاقتصاد، سيعني بما لايقبل الشك أن رواتبهم ربما تنخفض بمقدار النصف".

كما تطرق إلى "أرقام مخيفة" تواجه الطبقة الوسطى في العراق، حيث يمكن أن يؤدي قرار خفض العملة إلى تحول الكثيرين منهم إلى فقراء خلال أشهر فقط.

وأوضح انه "بحسب إحصاءات وزارة التخطيط فإن نحو 40% من سكان العراق بمستوى أو تحت خط الفقر، وفي حال تطبيق الإجراءات الجديدة فهذا يعني أن الموظف الذي راتبه 500 ألف دينار فما دون سيدخل ضمن هذا الخط، وهذا يعني أن نحو 60% من سكان العراق سيكونون فقراء".

وأضاف قائلا "ليس هذا وحسب فيمكن للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية أن تؤدي إلى انكماش الاقتصاد بدلا من انعاشه".

كما تسبب قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي، بموجة من التغريدات انتقد فيها عراقيون القرار الحكومي بكثافة، حيث تصدر هاشتاغ " #مصارف_الحرامية" حسابات العراقيين على "تويتر".

وأحدث القرار صدمة في العراق، رغم وعود وزارة المالية بأن تعديل سعر الصرف "سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر مستقبلا"، إلى جانب محاولة الحكومة طمأنة المواطنين والتعهد بأن القرار لن يؤثر على فئات الشعب التي تعتمد على السلع المحلية.

ووجه ناشطون عراقيون اتهامات لجهات عدة، وحملوها المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلد، حيث كتب أحد المغردين قائلا إن "البنك المركزي العراقي يقف وراء السرقات التي تحصل في سوق العملة".

ورأى آخر أن الحكومة ستحصل، بموجب هذا القرار على "ربع راتب" الموظف، وقال إن الأسعار "ستزيد بسرعة" لأن قرار خفض سعر صرف الدينار جاء من دون تخطيط، بحسب قوله.

ودعا مغرد آخر إلى إنهاء "الحيتان الكبيرة" التي "تلتهم أموال العراق"، فيما وصفت مغردة الأمر بأنه "لعبة جديدة لتجويع الشعب".

وانتقد أحدهم تخصيص "المليارات في الموازنة على أنشطة مضحكة،" لكنه لم يبين طبيعتها.

وكانت الحكومة العراقية قد خفضت فعلا، أمس السبت، قيمة العملة الرسمية مقابل الدولار الأميركي في أول إجراء من نوعه منذ سنوات، بالتزامن مع أزمة مالية خانقة تعصف بالبلاد نتيجة انهيار أسعار النفط.

وقال البنك المركزي العراقي، في بيان، إن السعر الجديد للدينار مقابل الدولار الأميركي، حدد بـ 1450 دينارا بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا عراقيا لكل دولار أميركي.

على مدعي الوطنية والإصلاح أن يكون لهم موقف واضح بشأن السرقات التي تحصل في سوق العملة من قبل البنك المركزي #مصارف_الحرامية pic.twitter.com/dCN3t0rCVT

— Zahraa (@Zahraa_z90) December 19, 2020

إذا كان راتبك بالعراق يساوي 900 دولارسيساوي بالتصريف الجديد 680 دولار تقريبايعني خسارة ربع الراتب تقريبا.بمعنى الحكومة قررت تأخذ ربع راتبك دون إعلان التخفيض.ولأن التخفيض جاء سريعا، دون خطة وطنية، فستزيد الأسعار بسرعة، فستدفع للبنزين الربعالاضافي للايجار#مصارف_الحراميه pic.twitter.com/X3rQO5qYYY

— ‏َ عَرَاقَيَهَ وًّرَفَعَتَ رَاسَ 🇮🇶✌🇮🇶 (@_abeer__11) December 19, 2020

الدينار العراقي رمز للسيادة الوطنية وتعمد تقليل قيمته النقدية استهداف للوطن وحياة المواطن #كلا_لاستهداف_الدينار pic.twitter.com/dYn7jKgPGX

— civileng (@bravem84) December 18, 2020

ر.إ

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