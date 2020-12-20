انطلاق عملية “نفط خانة العسكرية” في مناطق شمال شرق ديالى

2020/12/20 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلن الناطق باسم محور محافظة ديالى في الحشد الشعبي، صادق الحسيني، اليوم الأحد (20 كانون الأول 2020)، انطلاق عملية أمنية أُطلق عليها "نفط خانة العسكرية"، فيما بيّن أهم تفاصيل العملية وأهدافها.

وقال الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تشكيلات قتالية من الحشد الشعبي انطلقت من 3 محاور رئيسة، من أج تعقب 13 هدفاً في تلال حوض نفط خانة في أقصى شمال شرق ديالى".

وأضاف، أن "الأهداف التي يجري تعقبها هي لخلايا داعش الإرهابي، تشمل مضافات وأوكارا سرية في عمق التلال"، مشيراً إلى أن "العملية تأتي بعد يوم على عملية نوعية جرت في عمق نفط خانة، أسفرت عن ضبط مضافة مهمة وتدميرها وتفكيك عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب منها".

وأوضح، أن "العملية تأتي لتأمين خطوط النقاط الأمامية للحشد الشعبي، وحماية الطرق الرئيسة المارّة بتلال نفط خانة، ومنع وجود أيّ نشاط لخلايا داعش".

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