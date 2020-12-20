صورة.. أصحاب الشاحنات يقطعون طريق موصل - أربيل

2020/12/20 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر محلي، اليوم الاحد (20 كانون الأول 2020)، بقطع الرئيس الرابط بين أربيل والموصل.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أصحاب شاحنات نقل البضائع قطعوا الطريق الرابط بين محافظتي اربيل ونينوى، من امام السيطرة الرئيسية، ومنعوا اصحاب العجلات من عبور السيطرة".

واضاف، أن "اصحاب الشاحانات طالبوا بتسهيل حركة دخولهم وخروجهم، وتنفيذ مطالبهم وايجاد حلول سريعة لمعاناتهم من الاجراءات،وتحسين الطرق، نظراً للحوادث الكثيرة التي تتعرض لها الشاحنات بسبب رداءة الطرق".

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