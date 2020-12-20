ديالى تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/12/20 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلن مدير إعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، الأحد، (20 كانون الأول، 2020)، تسجيل 25 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد في عموم المحافظة.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في محافظة ديالى اجرت فحوصا لـ917 مسحة لحالات اشتباه في مناطق متفرقة من المحافظة، تبين أن 25 منها كانت إيجابية وقد تم حجرها لتلقي العلاج"، مبينا أن "هذا الرقم يعد ادنى معدل يومي للإصابات منذ اكثر من 3 اشهر".

واضاف أن "الكوادر الطبية في المحافظة سجلت ايضا 93 حالة شفاء جديدة من دون تسجيل أي حالة وفاة أخرى"، لافتا إلى أن "اجمالي حالات الاصابة في المحافظة بلغت 20695 حالة، والشفاء 19915، والوفيات 270 حالة".

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