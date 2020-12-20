في النادي العربي بالشارقة .. معرض تشكيلي عن العمارة التقليدية في الامارات

2020/12/20 | 11:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشارقة / نينا / نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة ، بالتعاون مع جامعة الشارقة، معرضاً تشكيلياً لعدد من طلاب كلية الفنون الجميلة والتصميم .وقال نائب رئيس مجلس ادارة النادي علي المغني: " ان اقامة المعرض تأتي ضمن رؤية النادي الدائمة للتعاون مع المؤسسات المختلفة من اجل توفير الظروف المثلى للمبدعين واصحاب المواهب، كي يبرزوا اعمالهم للجمهور، ويقدموا ما لديهم من ابداعات، خدمة للثقافة والابداع، وهي المهمة التي يضطلع بها النادي بشكل دائم".ويضم المعرض اعمالاً منتخبة لـ 33 طالباً وطالبة، تدور كلها حول موضوع «البارجيل»، وهو أحد مميزات العمارة التقليدية في الإمارات، والخليج عامة.وقد جسد الطلاب فكرة البارجيل بطرق متعددة، متأثرين برؤاهم الحداثية، وخلفياتهم الثقافية المتعددة.

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