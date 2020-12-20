2020/12/20 | 11:50 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الأحد 20 ديسمبر 2020 | 11:26 صباحاً | عدد القراءات : 43

الامارات ترفض مقترح البطولة الآسيوية المجمعة

رفض الاتحاد الاماراتي لكرة القدم مقترحاً تقدم به الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باقامة نسخة 2021 من دوري ابطال آسيا بنظام التجمع، وذلك بعد النجاح الذي حظيت به النسخة الحالية التي استكملت في الدوحة ، من المباريات الاخيرة لدور المجموعات حتى النهائي ، بعدما توقفت بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتمثل الامارات في البطولة فريقا الشارقة وشباب الاهلي اللذان تأهلا الى دور المجموعات مباشرة، بينما يلعب العين مع الاستقلال الايراني، والوحدة مع فولاذ في مباراتي ملحق.

واوصت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، باقامة دوري ابطال آسيا بنظام البطولة المجمعة بدولة واحدة من دور المجموعات حتى الدور قبل النهائي في شرق وغرب القارة.

وينتظر ان يفتح الاتحاد الآسيوي الباب للترشح لاستضافة مباريات بطولة دوري ابطال آسيا المجمعة في حال اقرارها

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