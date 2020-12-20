2020/12/20 | 11:50 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس/

أكد خبراء اقتصاديون أنّ تخفيضَ قيمة الدينار العراقي أمام العملة الأجنبية سيؤثر على المستهلك وأسعار السلع والبضائع.

وشدد اقتصاديون أنّ أثر تخفيض قيمة العملة يعتمد على نسبة الاستيرادات، فكلما زادت النسبة يكون أثر التخفيض أكبر، مشيرين إلى أنّ العراق يعاني من محدودية الإنتاج المحلي ويعتمد اع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخفيض قيمة الدينار سيؤثر على المستهلك وأسعار السلع..هذا مااكده الخبراء) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخفيض قيمة الدينار سيؤثر على المستهلك وأسعار السلع..هذا مااكده الخبراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).