الكاظمي: أنا اول المتضررين من الموازنة المقبلة ولن أشارك في الانتخابات وأخدع الناس

2020/12/20 | 11:50 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أنه “أول المتضررين” من الموازنة المقبلة، بسبب تعرضه إلى انتقادات عديدة، مشيراً إلى رفضه خيار “دخول الانتخابات وخداع الناس”.جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة … Readmore

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