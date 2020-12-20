جاهد: الفوز على نفط الوسط أعاد الروح للصقور

2020/12/20 | 12:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أكد رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية اللواء شهاب جاهد على إعادة الروح والمنافسة لفريق الكرة خصوصا بعد الفوز الأخير الذي تحقق على نفط الوسط في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع أعضاء الهيئة الإدارية .

وقال جاهد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، إن" استقرار الفريق بعد الإبقاء على الكادر التدريبي هو قراءة صحيحة من قبل الهيئة الإدارية لإسكات الذين يتصدون بالماء العكر والذين يسعون لخلق مطبات تعثر مسيرة النادي والفريق، كما أعرب عن سعادته بالنتائج المتحققة لفريق الصالات والمنافسة على المركز الاول لاسيما انه يتخلف عن المتصدر بنقطتين".

فيما اوضح أعضاء الهيئة الادارية للنادي أن" تجديد الثقة بالجهاز الفني تحسب للجميع كون البعض من إدارات الأندية تقوم بإقالة المدرب مع جهازه المساعد في حال عدم الفوز ،لكن ادارة الصقورتحملت ضغوطات كبيرة من أجل الاستقرار، فضلا عن ذلك أن الفريق يحتاج إلى ترميم صفوفه بالاتفاق مع الكادر التدريبي وبتشخيص من قبل اللجنة الفني".

وفي الختام قدم رئيس وأعضاء الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي الشكر والتقدير لكل من وقف وساند الفريق خلال الفترة الماضية من أجل إعادة الروح والعودة إلى سكة الانتصارات.

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