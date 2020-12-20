بسبب عزل كورونا.. ازدهار

2020/12/20 | 12:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل إغلاق المدارس وانزواء المعتدين في منازلهم بسبب الوباء، ازداد الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت في العالم، بحسب ما كشفت عدّة منظمات غير حكومية وأجهزة شرطة.

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