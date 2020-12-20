رغم تعثر فريقه بالتعادل مع فالنسيا.. ميسي يعادل رقم الاسطورة بيليه

2020/12/20 | 12:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]عادل ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة رقم الأسطورة بيليه بتسجيله 643 هدفا مع فريق واحد بعدما هز شباك فالنسيا في المباراة التي اقميت، امس السبت، ضمن الجولة الـ 14 للدوري الإسباني.

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