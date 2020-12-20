الحشد الشعبي ينفذ عملية استباقية مشتركة بعمق الصحراء وصولا للحدود العراقية السعودية

2020/12/20 | 12:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن اللواء الثاني بالحسد الشعبي، الاحد، عن تنفيذ عملية استباقية مشتركة في محور بادية النجف وصولا الى الحدود العراقية السعودية.وذكر بيان للواء اطلعت عليه /المعلومة/، أن “العملية الاستباقية المشتركة مع قيادة شرطة محافظة النجف الاشرف والشرطة الاتحادية، جاءت بناء على معلومات استخباراتية، وشملت تفتيش مساحة تقدرب ٢٠٠ الف كم مربع وعمق ١٧٠ كم في الصحراء ،وضمت مناطق الخناك واللصف ومقبرة الاربعية والبريت ومحيط مطار غليصان، فضلا عن ناحية شبجة وصولا للحدود العراقية السعودية ،مؤكدا ان العملية حققت كافة الاهداف المرجوة”.وأضاف البيان أنه “تم تكريم امر ل١٢حدود العميد الحقوقي حمزة الشمري بكتاب شكر تثمينا لجهودهم في حماية الحدود العراقية السعودية والتعاون المشترك مع الفرقة الذي يسهم في تعزيز الامن في المحافظة المقدسة”.



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